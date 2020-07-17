شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الرياضة.. تفاصيل بلاغ الخطيب الجديد ضد مرتضى.. ونهائى أبطال إفريقيا فين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدّم تلفزيون الخليج 365 على مواقع التواصل الاجتماعي، موجزا جديدا لأهم الأحداث الرياضية اليوم الخميس 16 يوليو، يحتوي على أبرز الأخبار المحلية والعالمية على مدار الساعات الأخيرة، قدمها هشام عبد التواب وحور محمد، وأعدها الزميل تامر إمام.

وجاء على رأس الموجز إشارة إلى حالة الترقب التي تسود داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتظارا لاجتماع لجنة التخطيط للكرة التي ستعقد الأسبوع المقبل، بحضور رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول.

اللجنة التي يرأسها الكابتن محسن صالح، ستناقش قرارات مصيرية متعلقة بفريق كرة القدم، أبرزها صفقات الصيف، وموقف اللاعبين المعارين، وأيضا حسم موقف رمضان صبحي، خاصة بعد الموقف الغريب من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي الذي طلب 7 ملايين جنيه إسترليني، والنادي الأهلي يعتزم دفع 2.5 مليون جنيه إسترليني فقط من الممكن أن تصل إلى 3.5 مليون جنيه إسترليني، ليصل إجمالي ما يدفعه الأهلي إلى 118 مليون جنيه مصري تقريبا.

كما تحدث الموجز عن تفاصيل قيام الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بتقديم البلاغ رقم 11 ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لدى مكتب النائب العام ويحمل رقم 29246 الذي يتهم فيه مرتضى منصور بالتجاوز في حق النادي الأهلي.

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وكشف الموجز عن قيام باتريس كارتيرون المدير الفني للنادي الزمالك بمتابعة النظام الغذائي للاعبي الفريق داخل معسكر برج العرب، بسبب الأوزان الزائدة التي لاحظها على بعض اللاعبين بسبب فترة التوقف الماضية.

ويستعد الزمالك لخوض مباراتين وديتين، الأولى أمام سموحة يوم الأحد المقبل، والثانية أمام وادي دجلة يوم 26 يوليو الجاري.

وعلى الصعيد القاري، تناول الموجز أبرز ما جاء في اجتماع لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الخميس، والتي نقلت اختصاص تحديد الدولة المستضيفة لمباريات دوري أبطال إفريقيا، إلى لجنة المسابقات بالاتحاد.

وتوجد معلومات تشير إلى أن لجنة مسابقات الأندية بالاتحاد الإفريقي سوف تنعقد يوم الاثنين المقبل، وفي هذا الاجتماع سيتم إعلان اسم البلد المستضيف لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا في الدور قبل النهائي والنهائي.

وأيضا تم خلال الموجز الكشف عن الموعد المبدئي لإقامة كأس الأمم الإفريقية لعام 2023، وفقا لتصريح عبد المنعم باه سكرتير عام الكاف، الذي قال إن بطولة 2023 ستكون شهر يونيو أو يوليو.

وعلى صعيد الأخبار العالمية، أشار الموجز إلى اتفاق النجم الفرنسي بول بوجبا مع إدارة فريق مانشستر يونايتيد الإنجليزي، على تجديد التعاقد لمدة 5 سنوات، لينتهي الجدل الخاص بانتقاله إلى ريال مدريد الموسم المقبل.