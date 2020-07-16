الامارات | بالصور: ريال مدريد يستعيد لقب الدوري الإسباني من غريمه برشلونة.. فعلها "زيزو"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد ريال مدريد لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم، بعد غياب موسمين. وتوج ريال مدريد بطلا ل"الليغا" للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه، فيما حصد الفريق لقبه الحادي عشر بخمسة مواسم تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان. Advertisements وحقق ريال مدريد الفوز بنتيجة 2-1على ضيفه فياريال، فيما تعثر غريمه التقليدي برشلونة، حامل اللقب، بالخسارة 1-2 على أرضه أمام أوساسونا، ليحرز العملاق الملكي اللقب قبل جولة واحدة على نهاية الدوري الإسباني. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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