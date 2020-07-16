شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. ريـال مدريد بطلًا للدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح نادي ريـال مدريد في تحقيق بطولة الدوري الإسباني رقم 34 في تاريخه بعد فوزه على فياريال بهدفين لهدف على ملعب ألفارو دي ستيفانو في الجولة 37.

ورفع ريـال مدريد رصيده إلى 86 نقطة في الصدارة كما وسع الفارق مع برشلونة صاحب المركز الثاني، الذي خسر أمام ضيفه أوساسونا، إلى 6 نقاط، ليضمن التتويج باللقب قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.

وجاء هدف الريال الأول عن طريق الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 29 بعدما استغل لوكا مودريتش خطأ مدافع الغواصات الصفراء ليخطف الكرة ويمررها لـ«بنزيمة» داخل منطقة الجزاء ليضعها الأخير من بين قدمي الحارس سيرجيو أسينخو، لينتهي الشوط الأول بتقدم الميرنجي بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، ضاعف ريـال مدريد النتيجة من ركلة جزاء «بنزيمة» في الدقيقة 77، قبل أن يقلص فيسنتي ايبورا النتيجة بهدف من رأسية قوية في الدقيقة 83.