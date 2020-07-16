شكرا لقرائتكم خبر عن تشاتشيتش: ودية المقاصة حققت الهدف.. ونسعى للتتويج بالكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز بالمباراة الودية التي خاضها الفريق أمام مصر المقاصة بملعب الدفاع الجوي استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.

أوضح تشاتشيتش أن المباراة حققت الهدف والغرض الرئيسي منها وهو تجهيز اللاعبين ومنح الفرصة للجميع وهو ما حدث خاصة وأن أغلب قوام الفريق شارك في اللقاء الودي، موضحا أن المباراة كانت قوية وبمثابة استعداد جيد للدوري .

اعترف المدرب الكرواتي بحدوث بعض الأخطاء في المباراة الودية ولكنها أمر طبيعي خاصة في ظل طول فترة التوقف بسبب فيروس كورونا بجانب أن الجهاز الفني يعمل على تلافي تلك الأخطاء، مشددا على أن النتيجة غير مهمة على الإطلاق في اللقاءات التي يستعد الفريق من خلالها لاستئناف الدوري.

تشاتشيتش شددد على أنه من الطبيعي أن تظهر بعض الأخطاء وكذلك ضعف اللياقة البدنية في ظل حالة الإجهاد والإرهاق الشديدين نظرا لطول فترة التوقف التي امتدت لأكثر من ٤ أشهر مضيفا بأن الفريق قدم مباراة جيدة نسبيا أمام المقاصة والأهم من ذلك أن الفريق خرج من الودية بدون إصابات وهو الأهم للجهاز الفني، وحافظ اللاعبون على مستواهم الجيد والكرة المميزة خلال اللقاء.

المدرب قال إن الجهاز سيخوض كذلك مباراتين وديتين بخلاف المقاصة حيث يواجه الزمالك والمصري يومي ٢٣ و٢٦ يوليو الجاري بالإسكندرية، ومن المنتظر أن تكون هناك مباراة ودية رابعة في القاهرة جاري تحديد طرفها الثاني، قبل عودة عجلة الدوري للدوران مجددا يوم ٦ أغسطس المقبل، كاشفا عن أن مباراة الزمالك المقبلة ستشهد الدفع بعناصر ووجوه مختلفة لرغبته في تجربة جميع اللاعبين ومنحهم الفرصة للمشاركة والتحضير لاستئناف الدوري.

وحول قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بإقامة مباريات الأدوار النهائية لكأس الكونفدرالية الأفريقية في المغرب من دور واحد بدلا من الذهاب والإياب أوضح تشاتشيتش أنه لا يمتلك التعليق على الأمر لأن القرار بات نهائيا وهو اللعب في المغرب وعليه أن يركز في الإعداد القوي للبطولة التي يضع التتويج بلقبها هدفا له، وينتظر تحديد الاتحاد الأفريقي لمواعيد المباريات ليضع خطة الإعداد المناسبة.

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