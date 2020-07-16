شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض مرانه المسائي بمعسكر برج العرب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض فريق الكرة الأول بالنادي الزمالك، مرانه المسائي ضمن معسكر الفريق ببرج العرب، حيث اشتملت بداية المران على تدريبات بدنية تحت إشراف باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الذي حرص على متابعة البرنامج البدني وتنفيذ اللاعبين له.
ثم تضمن الجزء الثاني من المران التركيز فيه على الجمل الفنية والتحرك بدون كرة واختتم بتقسيمة في وسط الملعب بمشاركة جميع اللاعبين.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
84,843
-
تعافي
26,135
-
وفيات
4,067
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يخوض مرانه المسائي بمعسكر برج العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.