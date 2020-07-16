شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض مرانه المسائي بمعسكر برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض فريق الكرة الأول بالنادي الزمالك، مرانه المسائي ضمن معسكر الفريق ببرج العرب، حيث اشتملت بداية المران على تدريبات بدنية تحت إشراف باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الذي حرص على متابعة البرنامج البدني وتنفيذ اللاعبين له.

ثم تضمن الجزء الثاني من المران التركيز فيه على الجمل الفنية والتحرك بدون كرة واختتم بتقسيمة في وسط الملعب بمشاركة جميع اللاعبين.