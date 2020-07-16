شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. اليونايتد متقدم بهدف على كريستال بالاس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول بين فريقي كريستال بالاس ومانشستر يونايتد بتقدم الشياطين الحُمر بهدف مقابل لاشئ في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة ٣٦ من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف التقدم لليونايتد ماركوس راشفورد في الدقيقة ٤٦ من الوقت بدل الضائع، ليزداد الحماس بعدها في الدقائق المتبقية من عُمر الشوط.

يذكر أن الشياطين الحمر يدخلون هذا اللقاء ولا بديل عن الفوز من أجل استمرار المنافسة على مقاعد دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يتواجد اليونايتد في المركز الخامس برصيد ٥٩ نقطة، قبل بداية اللقاء.