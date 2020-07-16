شكرا لقرائتكم خبر عن تورينو يفوز على ضيفه جنوى بثلاثية نظيفة في الـ«كالتشيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق تورينو الفوز على ضيفه جنوى بنتيجة، ثلاثة أهداف مقابل لاشيء، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب أولمبيكو دي تورينو، في اطار منافسات الجولة 33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم تورينو عن طريق لاعبه جيلسون بريمر في الدقيقة (32)، قبل أن يعزز زميله ساسا لوكيتش تقدم فريقه في الدقيقة (76)، وفي الدقيقة (90) سجل أندريا بيلوتي الهدف الثالث، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذا الفوز رفع تورينو، رصيده من النقاط إلى 37 نقطة، ليحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب «كالتشيو»، فيما تجمد رصيد جنوى عند 30 نقطة في المركز السابع عشر.