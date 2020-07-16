شكرا لقرائتكم خبر عن ريـال مدريد يتقدم على فياريال وأوساسونا يصدم برشلونة في الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم نادي ريـال مدريد على ضيفه فياريال بهدف نظيف خلال الشوط الأول من المباراة المصيرية بينهما في الجولة 37 من الدوري الإسباني، فيما صدم أوساسونا مضيفه برشلونة بالتقدم عليه بهدف للاشئ على ملعب كامب نو.

وسيتوج ريـال مدريد رسميًا بلقب الدوري الإسباني في حال تحقيقه الفوز، الليلة، على فياريال، كما سيحصل على اللقب أيضًا بصرف النظر عن نتيجة مباراته في حال نجح أوساسونا في الفوز على برشلونة.

وجاء هدف الريال الوحيد في الشوط الأول عن طريق الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 29 بعدما استغل لوكا مودريتش خطأ مدافع الغواصات الصفراء ليخطف الكرة ويمررها لـ«بنزيمة» داخل منطقة الجزاء ليضعها الأخير من بين قدمي الحارس سيرجيو أسينخو.

وفي كامب نو، حل أوساسونا ضيفًا ثقيلًا على البلوجرانا في الشوط الأول بعدما تقدم عليه بهدف في الدقيقة 16 عن طريق خوسي أرناييز الذي استقبل عرضية أرضية من الجبهة اليسرى داخل منطقة الجزاء سددها مباشرة على يمين الحارس الألماني مارك أندري تير شتيجن لتسكن الشباك الكتلونية.