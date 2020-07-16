شكرا لقرائتكم خبر عن في صراع الهبوط .. أستون فيلا يتعادل مع إيفرتون بهدف لكل فريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريقي أستون فيلا وايفرتون بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار مباريات الجولة ٣٦ من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان قد تقدم أستون فيلا بالهدف الأول في اللقاء عن طريق اللاعب إزري كوسا في الدقيقة ٧٣، وبعدها أضاع لاعبي أستون فيلا العديد من الفرص، إلا أن تعادل ايفرتون جاء في الدقيقة ٨٧ بأقدام ثيو والكوت، ليصعب المهمة على لاعبي أستون فيلا.

وبهذا التعادل يشتد صراع الهبوط في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يبقى أستون فيلا في المركز قبل الأخير برصيد ٣١ نقطة، منتظراً لقاء ويست هام وواتفورد، غداً، على الجانب الأخر يرتفع رصيد ايفرتون إلى ٤٦ في المركز الـ ١١ من جدول الترتيب.