الصراع على مقاعد دوري الأبطال يزداد بفوز ليستر سيتي على شيفيلد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ليستر سيتي فوزاً مهماً على فريق شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل لاشئ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «كينج بور»، في الجولة ٣٦ من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقدم لليستر سيتي في الدقيقة ٢٩ أيوزي بيريز بالهدف الأول، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليستر سيتي بهدف مقابل لاشئ، إلى أن عزز ديماراي جراي تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة ٨٠ من عُمر اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز ليستر سيتي بهدفين مقابل لا شئ.
وبهذا الفوز يرتفع رصيد فريق ليستر إلى ٦٢ نقطة في المركز الرابع، ليضيق الخناق على تشيلسي الذي يحتل المركز الثالث برصيد ٦٣ نقطة، وليزيد الضغط على مانشستر يونايتد الذي لابديل له عن الفوزعلى كريستال بالاس من أجل مواصلة الضغط، والفوزفي اللقاء ليستمر صراع الوصول لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
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