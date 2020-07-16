شكرا لقرائتكم خالد الغندور لـ"شيكابالا": شكرا بتتريق على كابتن الزمالك التاريخى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاتب الإعلانى خالد الغندور محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بسبب السخرية منه على مواقع التواصل الاجتماعى.

قال الغندور في تصريحات تلفزيونية:" بيتريق على الكابتن التاريخي لنادي الزمالك وشكراً لاخويا الصغير أنا لم أتحدث عن شيكابالا و لا أعرف لماذا يتحدث عني".

وكان خالد الغندور قد انتقد ظهور لاعبي الزمالك في القنوات الفضائية الأخرى بعيداً عن قناة النادي

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قبل أن يرد شيكابالا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي : الساعة 11ونص و مفيش بندق هآكل فسدق".

أضاف الغندور:" نفسى أشوف نجوم الزمالك شيكابالا وطارق حامد وساسى وبن شرقى وغيرهم على قناة الزمالك لأنها سندهم الحقيقى والجمهور بيبقى سعيد لما يشوفهم على القناة".

وواصل:" ليس بالضرورة أن يكون ظهور نجوم الزمالك معي ولكن مع باقي الإعلاميين والبرامج في قناة نادي الزمالك ولا أريد أن أثير أي مشكلة أو أزمة مع أي شخص فما بالكم بلاعبي نادي الزمالك".