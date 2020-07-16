شكرا لقرائتكم إسماعيل يوسف: محمد صلاح زملكاوي وأفضل من ميسى ورونالدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك إن محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي زملكاويا وأفضل من النجمين العالميين ميسي ورونالدو.

أضاف يوسف خلال حواره لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك:" محمد صلاح بنى نفسه بنفسه وبالإرادة القوية حتى يصل إلى ما حققه لذلك اعتبره أفضل من ميسي ورونالدو".

أضاف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك:" جمهور الزمالك هو سند النادى الحقيقى وهما كثيرين داخل وخارج مصر.

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أكد يوسف أن طارق حامد هو أفضل لاعب ارتكاز في الكرة المصرية لما يتميز به من روحه العالية والقتالية موضحا أنه يتميز بالقوة والحماس في استخلاص الكرة وقيل عنه أنه عنيف إشاعة.

وواصل:" حمادة عبد اللطيف وعلاء ميهوب والكأس وعفت نصار وعصام مرعى أفضل من لعبت بجوارهم".