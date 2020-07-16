شكرا لقرائتكم إسماعيل يوسف: طارق حامد أفضل لاعب ارتكاز في الكرة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، إن حلمه منذ الصغر كان يتمثل في اللعب للنادى الأبيض وارتداء قميصه مؤكدا أنه اجتهد للوصول إلى هدفه التي تحقق في النهاية.

وتحدث يوسف خلال حواره لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك عن الطقوس التي كان يقوم بها قبل المباريات قائلا:" كنت أمتنع الطعام وأعتمد على العصائر فقط ووزنى المثالى كان 73 كيلو".

وأضاف عضو مجلس إدارة نادى الزمالك:" جمهور الزمالك هو سند النادى الحقيقى وهما كثيرين داخل وخارج مصر.

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وأكد يوسف، أن طارق حامد هو أفضل لاعب ارتكاز في الكرة المصرية لما يتميز به من روحه العالية والقتالية موضحا أنه يتميز بالقوة والحماس في استخلاص الكرة وقيل عنه أنه عنيف إشاعة.

وواصل:" حمادة عبد اللطيف وعلاء ميهوب والكأس وعفت نصار وعصام مرعى أفضل من لعبت بجوارهم".