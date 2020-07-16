شكرا لقرائتكم عمر ياسين: كهربا يخرج من حسابات الأهلي إجباريًا.. وفايلر يمنح الفرصة لـ"صالح" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى، تأكد خروجه من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية أن هذا يرجع بسبب قرار إيقاف اللاعب لمدة 10 مباريات بعد تصرفه في مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك فى فبراير الماضي.

Advertisements

وأضاف أن كهربا يتبقي له 8 مباريات في عقوبة الإيقاف، فضلا عن أن فرصة كهربا في المشاركة خلال مباريات إفريقيا ستكون صعبة في ظل عدم مشاركته محليًا".

في سياق أخر، أكد عمر ربيع ياسين أن فايلر قرر منح الفرصة لصالح جمعة في المباريات المقبلة، بعد إلتزامه في التدريبات منذ العودة عقب فترة توقف بسبب فيروس كورونا.

وأتم: بداية فرص صالح جمعة ستكون في اللقاء الودي أمام سموحة المقرر لها الخميس المقبل على ملعب مختار التتش.