شكرا لقرائتكم محمد شبانه: الزمالك لم يرسل ملف قضية نادي القرن الي الجبلاية اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف اليوم السابع أن مسئولو اتحاد الكرة أكدو أن نادي الزمالك لم يرسل ملف قضية نادي القرن الي الجبلاية اليوم كما صرح محمد بيومي محامي النادي الابيض في قضية نادي القرن ، والذي أكد أن الملف تم تسليمه لاتحاد الكرة في العاشرة صباح اليوم تمهيدا لتقديمه الي الكاف والمحكمة الرياضية الدولية .

لمتابعة لايف شبانه

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تابع شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على صفحات اليوم السابع أن مسئولو اتحاد الكرة أكدو أنه في حالة وصول شكوي نادي الزمالك للجبلاية سيتم عرضها علي اللجنة القانونية بالجبلاية لمراجعة صحة الإجراءات وتصعيدها مباشرة الي الكاف بناء علي طلب الابيض ، ولكن إلى الأن لم يصل أي مخاطبات.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس ، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم ، وكل جديد فى الوسط الرياضي ، ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات "اليوم السابع" جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها استئناف بطولة الدورى واستعداد الأندية للمباريات الودية قبل عودة النشاط و أيضا الملاعب التي ستقام عليها مباريات الدوري ، وانتخابات اتحاد الكرة والبنود الحائرة فى اللائحة الجديدة للجبلاية.