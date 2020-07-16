شكرا لقرائتكم محمد شبانة: سموحه بطل كأس مصر الحقيقي على حساب الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف "اليوم السابع" أن نادي سموحه بطل كأس مصر الحقيقي على حساب نادي الزمالك ، وهو ما أكده محمد فرج عامر رئيس سموحه في تصريحات له ، كنوع من التهكم على فوز الزمالك بلقب كأس مصر 2014 على حساب فريقه .

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أضاف الإعلامي محمد شبانه عبر برنامج " مع شبانه " أزمة نادي القرن بين الأهلي و الزمالك ما زالت قائمة والزمالك قام برفع أكثر من قضية ، مضيفاً أن فرج عامر خرج و أكد على طريقة الزمالك بأنه بطل كأس مصر الحقيقي موسم 2014 وأن ما حدث من الزمالك بالتأثير على الحكم ولاعبيه يمنحه اللقب ، وأكد فى التصريحات باللفظ " أنا بطل كأس مصر الحقيقي".

تابع شبانه في صفحات اليوم السابع : أطالب فرج عامر بعمل لافتة مكتوب عليها الزمالك بطل كأس مصر ، والذهاب لمحافظ الإسكندرية بل و الذهاب لوزارة التموين والحديث في وسائل الإعلام ، مضيفا أن هذا الأمر كنوع من التهكم على ما يحدث في أزمة نادي القرن بين الأهلي و الزمالك.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس ، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم ، وكل جديد فى الوسط الرياضي ، ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات "اليوم السابع" جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها استئناف بطولة الدورى واستعداد الأندية للمباريات الودية قبل عودة النشاط و أيضا الملاعب التي ستقام عليها مباريات الدوري ، وانتخابات اتحاد الكرة والبنود الحائرة فى اللائحة الجديدة للجبلاية.