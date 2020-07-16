شكرا لقرائتكم عمر ياسين: الزمالك يعرض 50 مليون جنيه لضم دونجا وبكري وبكار من بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي نادي الزمالك كثفوا مفاوضاتهم مع نادي بيراميدز من أجل الحصول علي ثلاثي الفريق عبدالله بكري ورجب بكار ونبيل عماد (دونجا) لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

وأكد عمر ربيع ياسين خلال تصريحات تلفزيونية أن الزمالك عرض علي بيراميدز مبلغ 50 مليون جنيه للحصول علي خدمات الثلاثي.

وأوضح أن الزمالك حدد سعر عماد دونجا بـ30 مليون جنيه، ورجب بكار وعبدالله بكري كل منهما 10 مليون جنيه.

وقال إن محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلى، تأكد خروجه من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.

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وأوضح أن هذا يرجع بسبب قرار إيقاف اللاعب لمدة 10 مباريات بعد تصرفه في مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك فى فبراير الماضي.

وأضاف أن كهربا يتبقي له 8 مباريات في عقوبة الإيقاف، فضلا إلى أن فرصة كهربا في المشاركة خلال مباريات إفريقيا ستكون صعبة في ظل عدم مشاركته محليًا".

في سياق أخر، أكد عمر ربيع ياسين أن فايلر قرر منح الفرصة لصالح جمعة في المباريات المقبلة، بعد إلتزامه في التدريبات منذ العودة عقب فترة توقف بسبب فيروس كورونا.

وأتم: "بداية فرص صالح جمعة ستكون أمام في اللقاء الودي أمام سموحة الخميس المقبل".