شكرا لقرائتكم فان ديك: موسمنا لم ينته بعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول أن فريقه عاقد العزم على إنهاء الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل جيد بعد تعثره مرتين متتاليتين في الأسبوع الماضي.

وتوج ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب بلقب الدوري الإنجليزي بالفعل ويتفوق حاليا بفارق 18 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.

وشهد التعادل مع بيرنلي إهدار الفريق نقاط على ملعبه للمرة الأولى هذا الموسم، ثم خسر ليفربول على ملعب ارسنال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي شهدت ارتكاب فان ديك خطأ نادر الحدوث.

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وكتب المدافع الهولندي عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي "الأخطاء تحدث، هي جزء من كرة القدم ، ولكن كيفية التعامل معها هي ما يهم، يتبقى مباراتان على نهاية الموسم ، لننهيه بقوة، لا أطيق الانتظار قبل مباراة الأربعاء المقبل".

وأرسل فان ديك تمريرة خاطئة ساهمت في هدف التعادل لارسنال ثم ارتكب زميله الحارس اليسون خطأ أخر قاد أرسنال لتسجيل هدف الفوز. وبعد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما، تراجع ليفربول كثيرا، لكن فان دايك أكد أن فريقه لم يغلق صفحة الموسم بعد. وقال "من السهل جدا قول ذلك، من السهل جدا التحجج بأننا حسمنا اللقب".

وتابع "بالعودة إلى المباراة يتضح أنه حتى ارتكابي للخطأ كنا نلعب بشكل جيد، كان لدي شعور بأننا سنفوز هنا بأريحية ، لكن الأهداف التي سمحنا لهم بتسجيلها كلفتنا الكثير".

ويتسلم ليفربول كأس الدوري الإنجليزي بعد المباراة أمام ضيفه تشيلسي الأربعاء المقبل في حفل سيتم بثه عبر التلفاز، وهو ما علق عليه فان دايك بالقول "سيكون حلما تحول إلى حقيقة ، كوننا أبطال الدوري الإنجليزي هو بالفعل حلم تحول إلى حقيقة".