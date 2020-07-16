مدرب بيراميدز: سنواجه الزمالك بوجوه جديدة.. ولن أعلق على استكمال الكونفدرالية بالمغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح أنتي تشاتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز بأنه سوف يلعب مباراة الزمالك الودية بوجه جديدة، قائلًا أنه يرفض التعليق على استكمال بطولة الكونفدرالية بالمغرب، قائلًا أن القرار صدر من جانب الاتحاد الإفريقي يجب الإلتزام به.

وقال تشاتشيتش في تصريحاته عقب المباراة الودية التي لعبها أمام مصر للمقاصة وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق: "المباراة حققت الهدف والغرض الرئيسي منها وهو تجهيز اللاعبين ومنح الفرصة للجميع وهو ما حدث خاصة وأن أغلب قوام الفريق شارك في اللقاء الودي، موضحا أن المباراة كانت قوية وبمثابة استعداد جيد للدوري."

اعترف الكرواتي بوجود بعض الأخطاء في المباراة الودية ولكنه وصفها بالأمر الطبيعي خاصة في ظل طول فترة التوقف بسبب فيروس كورونا بجانب أن الجهاز الفني يعمل على تلافي تلك الأخطاء، مشددا على أن النتيجة غير مهمة على الإطلاق في اللقاءات التي يستعد الفريق من خلالها لاستئناف الدوري.

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وأكد تشاتشيتش على أنه من الطبيعي أن تظهر بعض الأخطاء وكذلك ضعف اللياقة البدنية في ظل حالة الإجهاد والإرهاق الشديدين نظرا لطول فترة التوقف التي امتدت لأكثر من 4 أشهر مضيفا بأن الفريق قدم مباراة جيدة نسبيا أمام المقاصة والأهم من ذلك أن الفريق خرج من الودية بدون إصابات وهو الأهم للجهاز الفني.

وأوضح المدير الفني لبيراميدز أن الفريق سيواجه الزمالك والمصري يومي 23 و26 يوليو الجاري بالإسكندرية، ومن المنتظر أن تكون هناك مباراة ودية رابعة في القاهرة جاري تحديد طرفها الثاني، قبل عودة الدوري مجددا يوم 6 أغسطس المقبل، كاشفا عن أن مباراة الزمالك المقبلة ستشهد الدفع بعناصر ووجوه مختلفة لرغبته في تجربة جميع اللاعبين ومنحهم الفرصة للمشاركة والتحضير لاستئناف الدوري.

رفض تشاتشيتش التعليق على إقامة مباريات نصف النهائي والنهائي للكونفدرالية في المغرب من دور واحد بدلا من الذهاب والإياب قائلًا، أنه لا يمتلك التعليق على الأمر لأن القرار بات نهائيا وهو اللعب في المغرب وعليه أن يركز في الإعداد القوي للبطولة التي يضع التتويج بلقبها هدفا له، وينتظر تحديد الاتحاد الأفريقي لمواعيد المباريات ليضع خطة الإعداد المناسبة.