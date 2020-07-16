تقارير: نيمار بدأ مفاوضات تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فاروق:

دخل البرازيلي نيمار في مفاوضات مع إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل تجديد تعاقده، الذي ينتهي في صيف عام 2022، رغم إعلانه في وقت سابق رغبته في الرحيل عن صفوف فريق العاصمة الفرنسية.

وتبعًا لراديو "مونت كارلو" الفرنسي، تغير موقف النجم البرازيلي البالغ من العمر 28 عامًا، حيث يرحب في الوقت الحالي بالاستمرار في صفوف باريس سان جيرمان، وبدأ بالفعل مناقشة البنود الشخصية في عقده الجديد.

وأضافت الإذاعة الفرنسية أن نيمار تمتع بجدية كبيرة مؤخرًا، رغبة في إنهاء الموسم الحالي بشكل مثالي بقميص باريس سان جيرمان، حيث فقد 2.5 كيلوجرام خلال الفترة التي قضاها بالأراضي البرازيلية، عقب توقف نشاط كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا بالأراضي الفرنسية في شهر مارس الماضي.

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وأكملت "مونت كارلو" أن المحادثات بين نيمار وإدارة باريس سان جيرمان تسير بهدوء، وربما تستغرق وقتًا طويلًا، لكنها تشهد تطورات إيجابية بين الطرفين.

وانتقل النجم البرازيلي إلى فريق العاصمة الفرنسية في صيف 2017، بعدما دفع باريس سان جيرمان 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في تعاقده مع ناديه السابق برشلونة الإسباني، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم منذ ذلك الحين.

وأعرب نيمار عن رغبته في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان في الصيف الماضي، ودخل في أزمة كبيرة مع إدارة النادي وجماهيره، كما دخل برشلونة في مفاوضات بالفعل لاستعادة خدماته، إلا أنه لم يتوصل لاتفاق مع النادي الفرنسي