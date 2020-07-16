ليدز يهزم بارنسلي.. ويتأهل "نظريا" إلى بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فاروق:

ضمن فريق ليدز يونايتد "نظريًا" أولى بطاقات التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل، بعدما هزم ضيفه بارنسلي بهدف نظيف، في ختام منافسات الجولة الرابعة والأربعين، من عمر دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

ورفع ليدز الذي يقوده المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو بييلسا رصيده إلى 87 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بفارق ست نقاط أمام برينتفورد صاحب المركز الثالث، ليضع إحدى قدميه في "بريميرليج".

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سجل مايكل تولبوير لاعب بارنسلي هدف المواجهة الوحيد، بالخطأ في مرماه، في الدقيقة الثامنة والعشرين من عمر المواجهة، ليتجمد رصيد فريقه عند 43 نقطة، في ذيل جدول الترتيب.

وتشير لوائح دوري الدرجة الأولى الإنجليزي إلى تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني بشكل مباشر إلى "بريميرليج" بينما يخوض أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس تصفيات إضافية لحسم صاحب البطاقة الثالثة.

ويحتاج ليدز يونايتد نقطة وحيدة خلال مواجهتيه الأخيرتين أمام ديربي كاونتي وتشارلتون أتلتيك، ليُعلن تأهله رسميًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، كما سيتأهل رسميًا في حالة تعثر ويست بروميتش وبرينتفورد صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب في الجولتين المقبلتين.