مرحلة الحسم.. الريال يتفوق وبرشلونة يتعادل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراتي ريال مدريد ضد فياريال، وبرشلونة أمام أوساسونا في إطار الجولة 37 وقبل الأخيرة من منافسات الدوري الإسباني موسم (2019 - 2020).

هذه الجولة قد تشهد الحسم لصالح ريال مدريد والذي يتصدر الترتيب برصيد 83 نقطة بفارق أربع نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، في المقابل يحتل فياريال المركز الخامس برصيد 57 نقطة، أما أوساسونا يتواجد في في المركز الحادي عشر برصيد 48 نقطة.

تشكيل ريال مدريد جاء كالتالي: كورتوا، ميندي، راموس، فاران، كارفخال، كاسيميرو، كروس، مودريتش، هازارد، رودريجو، بنزيمة.

تشكيل برشلونة جاء كالتالي: تير شتيجن، سيميدو، بيكيه، لينجليت، جونيور،راكيتيتش، سيرجيو روبيرتو، ريكي بويج، ميسي، بريثويت، انسو فاتي.

تفاصيل مباراة (ريال مدريد وفياريال):

الدقيقة الثالثة من عمر بداية المباراة كاد كارفخال أن يحرز هدف التقدم بعد كرة رائعة استلمها من القائد راموس لكن حارس فريق فياريال يتصدى للكرة.

خطورة الفريق الملكي تواصلت وهذه المرة عن طريق كرة عرضية من لوكا مودريتش تصل إلى بنزيمة ليسدد كرة ترتطم في مدافع فياريال وتصل الكرة سهلة للحارس في الدقيقة السابعة.

كريم بنزيمة في الدقيقة 15 حاول أن يفتتح أهداف المباراة بعد كرة طولية يسددها الفرنسي نحو المرمى لكن تمر بجوار القائم.

ومع اقتراب نصف ساعة من بداية المباراة أحرز بنزيمة هدف الافتتاح لريال مدريد بعد تلقيه تمريرة من مودريتش يستغلها الفرنسي ويحرز هدف التقدم لتصبح النتيجة (1-0).

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كارفخال كاد في الدقيقة 54 أن يسجل هدف جديد لريال مدريد بعدما استلم كرة من داخل منطقة الجزاء لكن حارس فياريال يتألق ويبعد الكرة.

وفي الدقيقة 75، حصل فريق ريال مدريد على ركلة جزاء نتيجة عرقلة سيرجيو راموس لينفذها الأخير.

راموس خلال تسديدته ركلة الجزاء مرر الكرة لبنزيمة ليسجلها الفرنسي إلا أن الحكم رفض احتساب الهدف، لتعاد الكرة مرة أخرى لكن هذه المرة ينفذها بنزيمة وينجح في تعزيز النتيجة وتصبح (2-0).

توني كروس كاد أن يسجل هدفًا رائعًا من تصويبة متقنة في الدقيقة 81، لكن ترتطم الكرة في العارضة لتظل النتيجة تفوق الملكي (2-0).

وفي الدقيقة 83، قلّص إيبولا النتيجة لصالح فياريال برأسية رائعة حاول كورتوا أن يبعدها لتصبح النتيجة (2-1).

تفاصيل مباراة (برشلونة وأوساسونا)

الدقيقة 15 من أحداث اللقاء افتتح أرنايز النتيجة بهدف سجله لصالح أوساسونا إثر تصويبة من داخل منطقة الجزاء يفشل تير شتيجن في إبعادها.

نجم برشلونة ليونيل ميسي استطاع أن يحرز هدف التعادل لصالح الفريق الكتالوني في الدقيقة 62 بعدما سدد ركلة حرة مباشرة أكثر من رائعة لتصبح النتيجة (1-1).

تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل مع بداية المباراتين..