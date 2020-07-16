الموقف يتعقد.. فيلا يفرط في الفوز بتعادل أمام إيفرتون بمشاركة مصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

فرّط فريق أستون فيلا في الفوز على إيفرتون بعدما خرج بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل جانب في اللقاء الذي أقيم على ملعب "جوديسون بارك" ضمن منافسات الأسبوع الـ36 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

هذه النتيجة لن تكون مفيدة لفريق أستون فيلا والذي ظل في المركز قبل الأخير برصيد 31 نقطة ليصبح موقفه صعبًا في البقاء ضمن أندية صفوة بريميرليج بالموسم المقبل، في المقابل، تجمد مركز إيفرتون عند الترتيب الحادي عشر برصيد 46 نقطة.

أستون فيلا أصبح ليس أمامه سوى الفوز في الجولتين المقبلتين إذا ما أراد البقاء في الدوري حيث سيستضيف آرسنال في الجولة المقبلة قبل أن يخرج إلى الملعب الأوليمبي لمواجهة ويستهام والذي ينافس على البقاء أيضًا.

وشهدت مباراة أستون فيلا وإيفرتون مشاركة الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي، إلا أن الأول لم يستكمل المباراة إثر تغييره.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة الثانية من بداية المباراة كاد كليفرت ليون أن يسجل هدف التقدم لإيفرتون بعد كرة عرضية رائعة من أيوبي لكن تمر التسديدة أعلى المرمى.

خطورة إيفرتون ظهرت مرة أخرى في الدقيقة التاسعة عن طريق كليفرت ليون بكرة عرضية أخرى يحولها مهاجم إيفرتون برأسية تمر أعلى المرمى.

وكادت الدقيقة 13 تشهد هدف إيفرتون الأول من كرة عرضية تتجه نحو المرمى نفذها لوكاس دين لكن ترتطم الكرة في العارضة.

وفي الدقيقة 33 سدد الدولي النيجيري أيوبي كرة قوية على حدود منطقة الجزاء تمر الكرة أعلى المرمى لتظل النتيجة سلبية.

وفي الدقيقة 41 حاول لاعب وسط أستون فيلا البرازيلي دوجلاس لويز أن يسجل هدفًا لصالح فريقه من تسديدة قوية تمر أعلى المرمى.

جاك جريليش لاعب أستون فيلا مع بداية الشوط الثاني هدد مرمى إيفرتون مرتين بتسديدة في الدقيقة 46 ثم 49 لكن تمر بجوار المرمى.

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وفي الدقيقة 64، أجرى مدرب أستون فيلا دين سميث تغييرًا بخروج محمود حسن "تريزيجيه" ليشارك بدلاً منه أنور الغازي.

بعد مرور 72 من أحداث المباراة استطاع كونسيه أن يسجل هدف التقدم لصالح أستون فيلا لتصبح النتيجة (1-0) لصالح فيلا.

البديل أنور الغازي لاعب فريق أستون فيلا أهدر فرصة هدف محقق في الدقيقة 78 بعد عرضية متقنة من جيرليش لكن يضعها بغرابة الغازي من أمام المرمى.

كلوفيرت ليون كاد أن يوجه ضربة قوية لصالح أستون فيلا بعدما أهدر فرصة هدف بعد عرضية من جوميز تمر الكرة بجوار القائم بقليل في الدقيقة 85.

الدقيقة 88 شهدت تسجيل البديل والكوت هدفًا قاتلاً من كرة رأسية حاول كونسيه يبعدها من على خط المرمى لكن تمر الكرة ويحتسبها الحكم لتصبح النتيجة (1-1).

تشكيل أستون فيلا ضد إيفرتون

حراسة المرمى: بيبي رينا.

خط الدفاع: تارجت، مينجز، إيزري، أحمد المحمدي.

خط الوسط: كونور، جون ماكجين، دوجلاس لويس.

خط الهجوم: تريزيجيه، جاك جريليش، سامانتا.

مقاعد البدلاء

نايلاند - جيلبيرت - أنور الغازي- ناكامبا - هوريني - يوتا - فاسيليف - دايفز - كاين.