اتحاد الكرة ينعي محمد حلمي إداري لجنة المسابقات

نعى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، وفاة محمد حلمي المؤظف بإدارة المسابقات بالاتحاد، وذلك بعد وفاته اليوم الخميس. وكتب اتحاد الكرة عبر منصته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "تحاد الكرة ينعي محمد حلمي الموظف بإدارة المسابقات ..... ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد وفروعه ببالغ الحزن والأسى الزميل العزيز محمد حلمي الموظف بإدارة المسابقات بالاتحاد تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه ومحبيه الصبر الجميل .. و "إنا لله وإنا إليه راجعون". "فيس بوك"، "تحاد الكرة ينعي محمد حلمي الموظف بإدارة المسابقات ..... ينعي الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملون بالاتحاد وفروعه ببالغ الحزن والأسى الزميل العزيز محمد حلمي الموظف بإدارة المسابقات بالاتحاد تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه ومحبيه الصبر الجميل .. و "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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