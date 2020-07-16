ليستر سيتي يهزم شيفيلد يونايتد ويحافظ على آماله في التأهل لدوري الأبطال

حقق نادي ليستر سيتي فوزا هاما على ضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثون من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ثنائية ليستر سيتي جاءت عن طريق آيوزي بيريز وديماراي غراي في الدقيقتين 29، 79 من عمر المباراة.
بهذه النتيجة يحتل ليستر سيتي المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي لهذا الموسمبرصيد 62 نقطة، ويحافظ على حظوظه حتى الأن في التأهل لدوري أبطال أوروبا.
في حين يحتل شيفيلد يونايتد المركز الثامن في الترتيب برصيد 54 نقطة.
يذكر أن ليفربول حسم التتويج بلقب الدوري الانجليزي هذا الموسم بعد ان وصل للنقطة 93.
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