خاض فريق الزمالك مرانه المسائي اليوم ضمن معسكر الفريق ببرج العرب .

واشتمل المران علي تدريبات بدنية في الجزء الاول من المران تحت إشراف باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الذي حرص على متابعة المران البدني وتنفيذ اللاعبين له.

وبعدها بدا الجزء الثاني من المران واللي تم التركيز فيه علي الجمل الفنية والتحرك بدون كرة.

واختتم المران بتقسيمة في وسط الملعب بمشاركة جميع اللاعبين. المران تحت إشراف باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الذي حرص على متابعة المران البدني وتنفيذ اللاعبين له.وبعدها بدا الجزء الثاني من المران واللي تم التركيز فيه علي الجمل الفنية والتحرك بدون كرة.واختتم المران بتقسيمة في وسط الملعب بمشاركة جميع اللاعبين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون يركز على الجمل الفنية في مران الزمالك ببرج العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.