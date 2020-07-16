خاض فريق الزمالك مرانه المسائي اليوم ضمن معسكر الفريق ببرج العرب .
واشتمل المران علي تدريبات بدنية في الجزء الاول من
وبعدها بدا الجزء الثاني من المران واللي تم التركيز فيه علي الجمل الفنية والتحرك بدون كرة.
واختتم المران بتقسيمة في وسط الملعب بمشاركة جميع اللاعبين.
كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون يركز على الجمل الفنية في مران الزمالك ببرج العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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