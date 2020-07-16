بنزيما يمنح ريـال مدريد الأفضلية على فيـاريـال بالشوط الأول

أنهى فريق ريـال مدريد الشوط الأول، من مواجهة فيا ريـال الجارية الآن على ملعب ألفريدو دي ستيفانو متقدماً بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإسباني.

جاء الهدف عبر الفرنسي كريم بنزيما عند الدقيقة 29.

ويحتاج الريـال للفوز في المباراة، للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإسباني الذي يتصدر فعالياته بعد مرور 36 بجولة، برصيد 83 نقطة.

على الجانب الآخر، أنهى

ويخوض الريـال المباراة بتشكيل مكون من ..

"كورتوا في حراسة المرمى، كارفخال، فاران، سيرجيو راموس، ميندي ، لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس، رودريجو سيلفا، كريم بنزيما، إيدين هازارد". بنزيما عند الدقيقة 29.ويحتاج الريـال للفوز في المباراة، للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإسباني الذي يتصدر فعالياته بعد مرور 36 بجولة، برصيد 83 نقطة.على الجانب الآخر، أنهى برشلونة صاحب الوصافة برصيد 79 نقطة، الشوط الأول أمام أوساسونا متأخراً بهدف نظيف.ويخوض الريـال المباراة بتشكيل مكون من .."كورتوا في حراسة المرمى، كارفخال، فاران، سيرجيو راموس، ميندي ، لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس، رودريجو سيلفا، كريم بنزيما، إيدين هازارد".

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