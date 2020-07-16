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برشلونة يتأخر أمام أوساسونا في الشوط الأول بالدوري الإسباني

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تأخر نادي أمام ضيفه أوساسونا بهدف دون رد خلال أحداث الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليا على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدوري

الإسباني.

هدف أوساسونا جاء عن طريق خوسي أرناييز في الدقيقة 16 من أحداث الشوط الأول.

ويمثل الفريق الكتالوني في المباراة كل من .."تير شتيجن

في حراسة المرمى، سيميدو، بيكيه، لينجليت، فيربو، ريكي بويج، راكيتيتش، سيرجي روبيرتو، ، برايثوايت، أنسوماني فاتي".
وينتظر برشلونة تعثر الريـال أمام فياريـال في المواجهة التي تقام في نفس الموعد، والتي تعلن عن تتويج الملكي باللقب رسمياً حال فوزه على فياريـال.
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