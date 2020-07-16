برشلونة يتأخر أمام أوساسونا في الشوط الأول بالدوري الإسباني

تأخر نادي برشلونة أمام ضيفه أوساسونا بهدف دون رد خلال أحداث الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليا على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدوريالإسباني.
هدف أوساسونا جاء عن طريق خوسي أرناييز في الدقيقة 16 من أحداث الشوط الأول.
ويمثل الفريق الكتالوني في المباراة كل من .."تير شتيجنفي حراسة المرمى، سيميدو، بيكيه، لينجليت، فيربو، ريكي بويج، راكيتيتش، سيرجي روبيرتو، ميسي، برايثوايت، أنسوماني فاتي".
وينتظر برشلونة تعثر الريـال أمام فياريـال في المواجهة التي تقام في نفس الموعد، والتي تعلن عن تتويج الملكي باللقب رسمياً حال فوزه على فياريـال.
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