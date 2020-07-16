كريم بنزيمة يسجل الهدف الأول لـ ريال مدريد أمام فياريال

نجح نادي ريال مدريد في تسجيل أول أهدافه في شباك ضيفه فياريال، في المباراة التي تقام بينهما حاليا على ملعب الفريديو ديستيفانو، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني.
وسجل كريم بنزيمة هدف ريال مدريد فيالدقيقة 29 من أحداث الشوط الأول.
يذكر أن ريال مدريد يدخل المباراة متصدرا لجدول ترتيب مسابقة الدوري الاسباني برصيد 83 نقطة، وفي حالة فوزه في مباراة اليوم يتوج بطلا للدوري الإسباني.
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