الرجاء المغربي : نترقف قرار الكاف بشأن مباريات دوري الأبطال.. ويجب مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص

أكد سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء البيضاوي المغربي، أن ناديه يترقب قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم بشأن الدولة المستضيفة للمباريات المتبقية من دوري أبطال إفريقيا.

وقال وهبي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، اليوم الخميس، " نادي الرجاء المغربي يترقب ويستعد لقرار الاتحاد الإفريقي بشأن الدولة المستضيفة لمباريات دوري أبطال إفريقيا".

وأعلن الكاف في وقت سابق، إقامة المسابقة

الحالية من دوري أبطال افريقيا بنظام المباراة الواحدة، وذلك في دوري نصف النهائي والنهائي بسبب تداعيات فيروس كورونا

وكان الكاميرون الأقرب لاستضافة الحدث الإفريقي، إلا أن اعتذارها جعل الكاف يبحث عن دولة أخرى مستضيفة، وتشير التقارير الصحفية إلى أن تونس أحد أقرب الدول لاستضافة المباريات المتبقية لكونها أرض محايدة

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بين الأندية المصرية والمغربية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرجاء المغربي، " الكاف يجب أن يراعي مبدأ تكافؤ الفرص للفرص المتأهلة لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وتطرق وهبي في حديثه عن حميد إحداد لاعب نادي الزمالك والمعار إلى الرجاء المغربي، حيث قال "لا يوجد أزمات مع الزمالك بشأن اللاعب، وحميد إحداد مستمر مع الرجاء حتى نهاية جميع الاستحقاقات وهي الدوري المغربي ودوري أبطال إفريقيا".

يذكر أن ناديي الزمالك والأهلي يمثلان مصر في نصف نهائي إفريقيا بجانب، ناديي الرجاء والوداد من المغرب.