بمشاركة تريزيجيه والمحمدي.. التعادل يحسم مواجهة أستون فيلا وإيفرتون

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مواجهة إيفرتون وأستون فيلا، التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب جوديسون بارك، في إطار منافسات الجولة 36 للدوري الإنجليزي.
وشهدت المباراة مشاركة الثنائي الدولي المصري محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي في اللقاء منذ البداية مع أستون فيلا.
تقدم كونسا بالهدف الأول لإيفرتون عند الدقيقة 72، قبل أن ينجح
بهذه النتيجة ارتفع رصيد أستون فيلا إلى النقطة 31 في الترتيب التاسع عشر، فيما ارتفع رصيد إيفرتون إلى النقطة 46 في الترتيب الـ 11.
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