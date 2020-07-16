جاءت المسحة الرابعة للفريق الأول الكروي بنادى انبي سلبية من فيروس كورونا المستجد، بمافيهم اللاعبون الذين أصيبوا في فترة سابقة . وأكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادى انبي أن هناك مسحة خامسة سوف تجرى يوم الاربعاء المقبل مشيرا الى حالة الارتياح التي تسيطر على الجميع داخل النادي بعد نتيجة اتلمسحة الرابعة والتي جاءت سلبية. حالة الارتياح التي تسيطر على الجميع داخل النادي بعد نتيجة اتلمسحة الرابعة والتي جاءت سلبية. من ناحية أخرى يتدرب فريق الكرة يوميا بملعبه استعدادا لانطلاق مباريات الدوري الممتاز. وحدد الجهاز الفني 7 مباريات ودية ،قبل استئناف مباريات الدوري الممتاز في السادس من أغسطس المقبل حيث يلتقي انبي مع طلائع الجيش " مباراتان متتاليتان"، يومي 19 و23 يوليه الجاري بملعبي طلائع الجيش وبتروسبورت على التوالي،وأيام 24 و26 يوليه ،و2 أغسطس مع الانتاج الحربي، واف سي مصر، والمقاصة، على التوالي بملعب بتروسبورت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المسحة الرابعة بنادي إنبي سلبية من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.