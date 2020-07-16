- 1/2
- 2/2
ارتكب نادي ريال مدريد، خطأ، تسبب في تسريب القميص الذي سيحتفل به اللاعبون مع الجماهير بتحقيق لقب الليجا هذا الموسم، حال الفوز على فياريال، مساء اليوم الخميس.
والتقط أحد الجماهير، صورة من تطبيق النادي الرسمي، تم نشرها بالخطأ للقميص وتم حذفها سريعًا، وكانت تحمل رقم 34 في الخلف، في إشارة لمجموع ألقاب الميرنجي، وبسعر 109.95 يورو.
وحال فوز ريال مدريد على فياريال، سيتوج الملكي رسميًا بلقب الليجا قبل جولة من النهاية، دون النظر لنتيجة مواجهة برشلونة ضد أوساسونا.
لكن إذا فشل الملكي في تحقيق الانتصار أمام الغواصات الصفراء، يجب تعثر برشلونة، أو الانتظار للجولة الأخيرة الأحد المقبل ضد ليجانيس.
ويتصدر الريال جدول ترتيب الليجا بـ 83 نقطة، بعدما جمع العلامة الكاملة من 9 مباريات خاضها منذ استئناف المسابقة التي توقفت في مارس/آذار الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.
على الجانب الآخر حقق برشلونة الفوز في 6 مباريات وتعادل 3 مرات، ليتواجد في المركز الثاني برصيد 79 نقطة.
المصدر: موقع كورة
كانت هذه تفاصيل خبر تسريب صورة قميص احتفال ريال مدريد باللقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.