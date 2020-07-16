تسريب صورة قميص احتفال ريال مدريد باللقب



ارتكب نادي ريال مدريد، خطأ، تسبب في تسريب القميص الذي سيحتفل به اللاعبون مع الجماهير بتحقيق لقب الليجا هذا الموسم، حال الفوز على فياريال، مساء اليوم الخميس.



والتقط أحد الجماهير، صورة من تطبيق النادي الرسمي، تم نشرها بالخطأ للقميص وتم حذفها سريعًا، وكانت تحمل رقم 34 في الخلف، في إشارة لمجموع ألقاب الميرنجي، وبسعر 109.95 يورو.



وحال فوز ريال مدريد على فياريال، سيتوج الملكي رسميًا بلقب الليجا قبل جولة من النهاية، دون النظر لنتيجة مواجهة برشلونة ضد أوساسونا.



لكن إذا فشل الملكي في تحقيق الانتصار أمام الغواصات الصفراء، يجب تعثر برشلونة، أو الانتظار للجولة الأخيرة الأحد المقبل ضد ليجانيس.



ويتصدر الريال جدول ترتيب الليجا بـ 83 نقطة، بعدما جمع العلامة الكاملة من 9 مباريات خاضها منذ استئناف المسابقة التي توقفت في مارس/آذار الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.



على الجانب الآخر حقق برشلونة الفوز في 6 مباريات وتعادل 3 مرات، ليتواجد في المركز الثاني برصيد 79 نقطة.



المصدر: موقع كورة