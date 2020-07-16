منتخب قطر يفتتح مونديال 2022 في استاد البيت





سيكون استاد البيت، الذي يتخذ اسم وطابع الخيام التقليدية التي قطنها سكان الصحراء في منطقة الخليج ويتسع لـ 60000 متفرج، مسرحاً لافتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™.



وستنطلق البطولة يوم الاثنين 21 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2022 في الساعة 13.00 بالتوقيت المحلي لدولة قطر، (11.00 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا) وقد تم تحديد أوقات انطلاق مباريات دور المجموعات في الساعة 13:00 و 16:00 و 19:00 و 22:00، وبدء المباريات التي تلعب في نفس التوقيت وهي مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ومباريات مرحلة خروج المغلوب في الساعة 18:00 و 22:00.



وسيشهد استاد خليفة الدولي المباراة الترتيبية الخاصة بتحديد الفائز بالمركز الثالث في 17 من كانون الأول/ديسمبر، فيما ستلعب المباراة النهائية بعد ذلك بيوم واحد الساعة 18.00 على استاد لوسيل أمام 80000 متفرج.



وبهدف توفير الراحة الكافية لكل الفرق بين مبارياتها، ستلعب أربع مباريات يومياً خلال دور المجموعات الذي سيمتد لـ 12 يوماً، ما سيسمح للجماهير بالاستمتاع بجدول متكامل ومثير، إذ ستخول الطبيعة المدمجة والمتقاربة للبطولة، بدون الحاجة للرحلات الجوية بين الاستادات، للمنظمين وللمرة الأولى في تاريخ نهائيات كاس العالم بتلبية كل طلبات كل مباراة على حدة وذلك من أجل مصالح وراحة المشجعين والفرق ووسائل الإعلام.



وسيتحقق ذلك من خلال اختيار أيام لعب كل مجموعة واستاد وتوقيت انطلاق كل مباراة، ولن يتأتى ذلك إلا بعد القرعة النهائية المزمع إجراؤها بعد نهاية رزنامة تصفيات المباريات الدولية المؤهلة للبطولة في مارس/آذار 2022 إذ سيتسنى بعد معرفة المنتخبات المنافسة مناقشة ما إذا كان بالإمكان تقديم مباريات بمزايا أكثر للمتابعين من منازلهم من خلال التوقيت المناسب وللمشجعين الحاضرين في قطر من خلال اختيار الاستادات.



وبما أن جميع الاستادات متقاربة كما أن الطقس سيكون مثالياً في قطر خلال تلك الفترة الزمنية من السنة سواء مع بداية البطولة أو في نهايتها فإن هذه المرونة الإضافية ممكنة مادامت لا تؤثر على أي أمر تقني علاوة على ذلك قد يحظى الجمهور بفرصة حضور أكثر من مباراة في يوم واحد خلال دور المجموعات.



ولكل المتحمسين لحجز مقاعدهم في قطر 2022، من المقرر أن تبدأ مبيعات حزم الضيافة في أواخر سنة 2020، وسيتم بيع التذاكر لعامة الجماهير عبر موقع الفيفا فقط، وسيتم إعلان عن تفاصيل الجدول، والأدوار، والفئات والأسعار في الوقت المناسب.