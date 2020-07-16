رياضة | برشلونة يستعد لتجديد تعاقده مع «النفاثة»

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يستعد لتجديد تعاقده مع «النفاثة» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني يسعى لتجديد تعاقده مع لاعبه البرتغالي نيلسون سيميدو خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة دخل في مفاوضات متقدمة مع خورخي مينديز وكيل أعمال النجم البرتغالي من أجل تجديد عقد سيميدو حتى عام 2025.

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وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن مستوى سيميدو متذبذب ولكن على الرغم من ذلك فإن إدارة النادي الكتالوني ترغب في الحفاظ عليه ولكنها قد تعمل على التعاقد مع ظهير آخر على الجهة اليمنى في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن النجم البرتغالي البالغ من العمر 26 عاماً كان قد إنتقل إلى برشلونة في صيف 2017 قادماً من بنفيكا البرتغالي مقابل مبلغ 35.7 مليون يورو.