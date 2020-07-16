رياضة | الأهلي ينتظر قرار "فايلر" بشأن مستقبل أحد نجومه

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي ينتظر قرار "فايلر" بشأن مستقبل أحد نجومه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن لجنة التخطيط في الأهلي اقترحت على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق عودة محمد عبد المنعم نجم دفاع الفريق المعار إلى سموحة في نهاية الموسم الحالي.

وقامت لجنة التخطيط في الأهلي بعرض عودة عبد المنعم على فايلر خصوصا بعد توقف المفاوضات مع الإسماعيلى بشأن التعاقد مع باهر المحمدي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وترى لجنة التخطيط في الأهلي أن محمد عبد المنعم سيكون إضافة قوية لخط دفاع الفريق في حال عودته، حيث يجيد اللعب فى مركز المساك والظهير الأيمن.

وتترقب لجنة التخطيط قرار المدير الفني السويسري من أجل حسم ملف عودة عبد المنعم في الفترة المقبلة فى ظل الإشادة الكبيرة بإمكانيات اللاعب.