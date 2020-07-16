رياضة | بسبب الزمالك.. عقوبة قوية تنتظر نجوم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب الزمالك.. عقوبة قوية تنتظر نجوم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات ثلاثي نادي بيراميدز، مهدد بتوقيع عقوبة كبيرة عليهم، في ظل انشغالهم بمفاوضاتهم مع نادي الزمالك، للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ودخل الزمالك في مفاوضات جادة مع كل من رجب بكار وعبد الله بكري ونبيل عماد "دونجا" ثلاثي بيراميدز لضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وعلمت إدارة نادي بيراميدز بدخول الزمالك في مفاوضات مع ثلاثي الفريق خلال الفترة الماضية لتتواصل الإدارة مع الثلاثي وتطلب منهم عدم الاهتمام بمفاوضات الأبيض والتركيز مع الفريق قبل إنطلاق مسابقة الدوري.

وحذر جهاز الكرة بنادي بيراميدز ثلاثي الفريق أنه إذا ظلوا مهتمين بمفاوضات القلعة البيضاء التي ستؤثر على مستواهم، سيتم فرض عقوبة قوية عليهم قد تصل إلى التجميد باقي الموسم وتغريمهم ماديا.

وتستعد كل فرق الدوري المصري الممتاز لعودة مسابقة الدوري الممتاز من جديد بداية من 7 أغسطس المقبل حسب ما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم.