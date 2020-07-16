رياضة | كواليس تدريبات الزمالك في معسكر برج العرب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كواليس تدريبات الزمالك في معسكر برج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مرانه المسائي ضمن على هامش معسكر الأبيض بأحد الفنادق الموجودة في مدينة برج العرب.

وشملت التدريبات فقرة بدنية خاصة تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الذي حرص على متابعة البرنامج البدني وتنفيذ اللاعبين له.

وتضمن الجزء الثاني من المران التركيز فيه علي الجمل الفنية والتحرك بدون كرة واختتم بتقسيمة في وسط الملعب بمشاركة جميع اللاعبين.

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في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق في مدينة برج العرب استعدادا لاستئناف المبارايات المحلية والإفريقية للابيض خلال الفترة المقبلة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد أن خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٤ مباريات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

يذكر أن فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.