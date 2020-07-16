رياضة | بيراميدز ينافس الزمالك على ضم محمد عبد العاطي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز ينافس الزمالك على ضم محمد عبد العاطي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتواجد محمد عبدالعاطي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، على طاولة الزمالك في انتقالات الصيف المقبل.

الزمالك يضع في أولوياته نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، وفي حال لم ينجح في ضمه، سيلجأ إلى التعاقد مع عبدالعاطي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الزمالك حصل على توقيع دونجا لاعب وسط بيراميدز لمدة 4 سنوات مقبلة، إلا أن هناك تخوفًا لدى القلعة البيضاء من تعنت إدارة نادى بيراميدز.

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ودخل مسئولو بيراميدز في سباق الحصول على خدمات محمد عبدالعاطي، مع الزمالك خلال الميركاتو الصيفي القادم.

جدير بالذكر أن محمد عبد العاطي خاض خلال الموسم الحالي، 18 مباراة مع فريق وادي دجلة.

وينتظر عودة الدوري المصري الممتاز يوم السادس من شهر أغسطس المقبل حسب قرار اتحاد القدم.