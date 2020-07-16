رياضة | مانشستر سيتي يخطط لخطف صفقة الموسم من برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يخطط لخطف صفقة الموسم من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية أن مانشستر سيتي الإنجليزي دخل في صراع شرس مع برشلونة الإسباني على التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس العالمية أن مسئولي مانشستر سيتي يرون أن مارتينيز بديل ممتاز لمواطنه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الذي يقترب من الرحيل عن المان سيتي وإنهاء رحلته معه.

وأفادت الشبكة العالمية بأن مارتينيز مرتبط منذ شهور طويلة بالإنتقال إلى برشلونة وأن الإسباني جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني كلن قد إعترف بوجود مفاوضات مع مسئولي إنتر ميلان من أجل التعاقد مع النجم الأرجنتيني.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن مارتينيز البالغ من العمر 22 عاماً يعتبر من أفضل المهاجمين على الساحة الأوروبية في الفترة الحالية.