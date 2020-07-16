رياضة | خاص بالمستندات - جاكسون موليكا.. زلاتان إبراهيموفيتش الكرة الأفريقية.. «تِنك ومغرور»

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر خاص بالمستندات - جاكسون موليكا.. زلاتان إبراهيموفيتش الكرة الأفريقية.. «تِنك ومغرور» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسؤولو الأهلي من حسم صفقة، المهاجم الكونغولي جاسكون موليكا، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي تي بي مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد في مصر.

مفاوضات الأهلي مع موليكا

الأهلي يحاول بشتى الطرق إنهاء ملف صفقة جاكسون موليكا مهاجم تي بي مازيمبي الكونغولي، حيث كلفت إدارة الأحمر أمير توفيق مدير التعاقدات، بحسم صفقة المهاجم السوبر، بناءا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر.

خاص.. الخليج 365 الرياضي تكشف مع وراء الأسوار في شخصية موليكا

وعلى الفور بدأ موقع الخليج 365 الرياضي، بالتواصل مع المحيطين بالنجم الكونغولي جاسكون موليكا، لاستطلاع رأيه في إجراء حوار صحفي حول مفاوضات النادي الأهلي لضمه، وإمكانية احترافه في الدوري الفرنسي خلال الموسم الكروي الجديد، وهنا كانت الصدمة القوية.

حديث الخليج 365 الرياضي مع جينوفيك حارس مرمى مازيمبي الكونغولي وأعز أصدقاء جاسكون موليكا.

تواصلنا بدورنا الصحفي، مع أعز أصدقاء جاسكون موليكا، وهوا جينوفيك نجل مدرب مازيمبي روبرت كيديابا موتيبا الوصي السابق لشركة مازيمبي.

طبلنا من جينوفيك استطلاع رأي جاكسون موليكا في أن نتواصل معه لأخذ للتحدث حول إمكانية انتقاله إلى النادي الأهلي، إلا أن ردود مهاجم تي بي مازيمبي كانت صادمة.

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موليكا هوا زلاتان إبراهيموفيتش الكرة الأفريقية

رد جاسكون موليكا الصادم الأول على تساؤل محرر موقع الخليج 365 الرياضي، الذي جاء نصه كالآتي: "

ليرد موليكا: " مستحيل أن أتحدث معه".

ومن واجبنا الصحفي فنحن تعملنا في موقع الخليج 365 الرياضي ألا نكل ولا نمل في البحث فيما وراء المعلومة لنجدد المحاولة مع صديق موليكا ليقنعه، بأننا نريد مصلحته وأن نوصل حديثه لكافة الجماهير المصرية التي ترغب في مطالعة رغبته الحقيقة في الموسم الجديد.

موليكا وافق على مراسلة موقع الخليج 365 الرياضي ولكن عبر تطبيق "انستجرام"، ثم تراجع في موقف غامض بعد موافقته بساعة واحدة ليرد: لست بحاجة للرد عليه". في إشارة منه إلى المحرر المصري.

ومن منطلق المبدأ المصري الشهير "التالتة تابته" حاولنا للمرة الثالثة ولكن هذه المرة عن طريق صديق آخر لمهاجم ني بي مازيمبي الكونغولي، وهوا راشيدي سراج زميل موليكا في الجامعة، والمقيم في نفس مدينة التي نشأ فيها موهبة تي بي مازيمبي، وهي مدينة (لوبومباشي).

رد جاكسون موليكا في المرة الثالثة كان تأكيدا للفكرة التي أراد أن يرشخها مهاجم مازيمبي وهي "أنا زلاتان إبراهيموفيتش الكرة الأفريقية" من خلال تصريحاته التي لا تعرف التواضع مثلما يفعل النجم السويدي.

رسالة موليكا الأخيرة لصديقه الدراسة بشأن التواصل معنا جاءت كالآتي: " ليس من الضروري الإجابة عليه باختصار".

ردود جاسكون موليكا أظهرت حالة من الكبر والغرور في الرد، فلو كان الأمر يتعلق برفض إدارة تي بي مازيمبي الكونغولي، حديث الاعب في وسائل الإعلام، لأخبرنا بهذا بشكل لائق ، إلا أن الرد ينم على خلفية جديدة للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، فهل نرى زلاتان الكرة الأفريقية في النادي الأهلي، أم يبقى مع بطل دوري أبطال أفريقيا 5 مرات ؟