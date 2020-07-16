رياضة | أرتيتا يشعل الأجواء في أرسنال

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أرتيتا يشعل الأجواء في أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي أنه متخوف من الميزانية التي وضعتها إدارة الجانرز له في الموسم القادم للتعاقد مع صفقات جديدة.

ويحتل ارسنال المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة ويأمل في التأهل إلى الدوري الأوروبي، لكنه يتخلف بفارق 40 نقطة عن ليفربول بطل الدوري.

وقال ارتيتا "لا أعرف ، إنه مصدر قلق كبير، نحن في حاجة لهذه الميزانية لبناء الفريق، الأمر ليس سحرا ، ينبغي أن تتطور من خلال نوعية اللاعبين، لاعبين من أصحاب الكفاءة في الفريق ، ونحتاج إلى عدد أكبر من اللاعبين للمنافسة في هذه البطولة، هذا هو التحدي".

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وفاز ارسنال أمس الأربعاء على ليفربول بهدفين مقابل هدف لكن ارتيتا أكد أن الطريق لازال طويلا للمنافسة على اللقب.

وأشار "الفجوة بين الفريقين هائلة في الوقت الراهن، لا يمكن التطور في غضون شهرين لكن ما يؤخذ في الاعتبار هو أن المعركة الآن متساوية وأنا فخور للغاية بهذا ، باقي الأمور تحتاج إلى بعض الوقت".

وتولى ارتيتا تدريب ارسنال في نوفمبر الماضي خلفا ليوناي إيمري.