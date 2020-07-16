رياضة | مانشستر يونايتد يحسم أولى صفقاته الصيفية من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يحسم أولى صفقاته الصيفية من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي مانشستر يونايتد تعاقده رسميًا مع ألفارو فيرنانديز، لاعب ريال مدريد الإسباني، لمدة 4 سنوات، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت شبكة اي اس بي ان الأمريكية، اليوم الخميس، أن فيرنانديز البالغ من العمر 17 عاماً، ويلعب في مركز الظهير الأيسر، انتهى عقده مع ريال مدريد في 30 يونيو (حزيران) الماضي، ولم يتوصل إلى اتفاق على التجديد مع النادي. وسوف ينتقل اللاعب إلى مانشستر يونايتد كلاعب حر.

وكان فيرنانديز انضم إلى ريال مدريد قادما من ديبورتيفو لاكورونا في عام 2017، حيث نجح النادي الملكي في التفوق على أندية أخرى كانت ترغب في ضم اللاعب.

ولعب فيرنانديز لريال مدريد في فئات تحت 15 و16 و17 عاماً، خلال مواسمه الثلاث في النادي، حيث عرف عنه أداءه الهجومي مع تميزه بلياقة بدنية مميزة. Advertisements

وذكرت"اي اس بي ان" أن فيرنانديز يرى مانشستر يونايتد خياراً أفضل لتطور مستواه على المدى القصير والمتوسط.

ومن المتوقع أن يشارك فيرنانديز مع الفريق الاحتياطي لمانشستر يونايتد الموسم المقبل، مع احتمالية أن يتدرب مع الفريق الأول في حال الحاجة لتعزيزات دفاعية في الفريق، وهو ما يمنحه تطوراً أسرع مما لو ظل في ريال مدريد.