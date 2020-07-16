رياضة | زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام فريق فياريال، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : تيبو كورتوا. Advertisements خط الدفاع : كارفخال - راموس - فاران - ميندي. خط الوسط : توني كروس - مودريتش - كاسميرو. خط الهجوم : كريم بنزيما - رودريجو - ايدين هازارد. ويحتاج ريال مدريد لتحقيق الفوز في تلك المباراة من أجل التتويج بشكل رسمي بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

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