شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتحرك لضم لاعب وسط توتنهام فى الميركاتو الصيفي تحسبًا لرحيل إيفان راكيتيتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ فريق برشلونة الإسبانى التحرك قبل فتح باب الانتقالات الصيفية بأسبوعين لضم ريان سيسيجنون، لاعب وسط توتنهام الإنجليزى، لتدعيم خط وسط الفريق الكتالونى الموسم المقبل، ليكون بجوار سيرخو بوسكتس الذى يعد اللاعب الأبرز فى صفوف البارسا فى منطقة الوسط، خاصة فى ظل ورود أنباء عن رحيل إيفان راكيتيتش. وقالت شبكة «سكاى سبورتس» إن فريق برشلونة يسعى للتعاقد مع ريان سيسيجنون، لاعب وسط توتنهام، وبدأ التحدث عن الصفقة عبر وكيله، خاصة أن الفريق الإسبانى معجب بقدرات سيسيجنون منذ تواجده مع فولهام، ويريد التعاقد معه الآن عبر صفقة تبادلية.

يُذكر أن سيسيجنون شارك فى عدد قليل للغاية من المباريات هذا الموسم بسبب الإصابات، بالإضافة إلى عدم ثقة المدرب جوزيه مورينيو فى قدراته.

الجدير بالذكر أن فريق برشلونة يعد من أكثر الأندية نجاحا فى تاريخ كرة القدم الإسبانية من حيث عدد البطولات المحلية، فقد فاز بستة وعشرين لقب دورى، وبرقم قياسى فى كأس إسبانيا بثلاثين لقبًا، وثلاثة عشر لقباً فى كأس السوبر الإسبانى، واثنين فى كأس الدورى. وهو أيضا من أنجح الأندية فى تاريخ كرة القدم الأوروبية على صعيد البطولات الأوروبية إذ حقق 17 لقبا قاريا أوروبيا بفوزه ببطولة دورى أبطال أوروبا خمس مرات، و4 مرات بكأس الاتحاد الأوروبى للأندية أبطال الكؤوس، و5 مرات بكأس السوبر الأوروبى، إضافة لحصوله على بطولة كأس العالم للأندية ثلاث مرات.

أصبح برشلونة أول نادٍ فى إسبانيا يفوز بثلاثية الدورى، كأس ملك إسبانيا، ودورى الأبطال، وفى نفس العام، بات أيضا أول نادى كرة قدم يفوز بست من أصل ست بطولات فى عام واحد، ليكتمل الإنجاز بالسداسية، التى تشمل الثلاثية المذكورة بالإضافة إلى كأس السوبر الإسبانى وكأس السوبر الأوروبى وكأس العالم للأندية. وهو أول نادٍ فى إسبانيا يحقق ثلاثية الدورى والكأس ودورى أبطال أوروبا فى نفس العام مرتين فى 2009 و2015.