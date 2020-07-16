شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستعد لمواجهة الزمالك بـ«4» وديات.. والمجلس يشترط الدعم المادي للعب على برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى المصرى، بقيادة طارق العشرى، على خوض 4 مباريات ودية خلال فترة الإعداد التي يخوضها الفريق حاليًا استعدادًا لاستئناف بطولة الدورى الممتاز، التي يستهلها الفريق بمواجهة قوية أمام الزمالك، في السادس من أغسطس المقبل، في المباراة المؤجَّلة بين الفريقين من الجولة الرابعة عشرة، وتقرر أن يواجه الفريق طلائع الجيش في الحادى والعشرين من يوليو الجارى، ثم يلاقى طنطا في الثالث والعشرين من الشهر ذاته، بينما يلتقى الفريق مع سموحة في السادس والعشرين، على أن يختتم الفريق سلسلة المباريات الودية أمام بيراميدز.

ومن المنتظر أن ينخرط الفريق في معسكر مغلق، يوم الإثنين المقبل، بأحد الفنادق القريبة من مدينة برج العرب بالإسكندرية، حيث يسعى الجهاز الفنى للوصول باللاعبين إلى أعلى درجات التركيز، بالإضافة إلى التدريب على بعض الجمل الفنية والخططية التي سيعتمد عليها «العشرى» خلال الفترة المقبلة، ويخوض الفريق تدريباته خلال الفترة الحالية على فترتين صباحًا ومساء لزيادة اللياقة البدنية، ومن المنتظر أن يحصل الفريق على راحة من التدريبات، اليوم الجمعة، على أن يتم استئناف المران، غدًا السبت. من جهة أخرى، أكد حسن عمار، عضو مجلس الإدارة، المتحدث الرسمى باسم النادى، أن مجلس الإدارة عرض على اتحاد الكرة استعداده لاستكمال مبارياته بالدور الثانى على ملعب الجيش ببرج العرب، شرط تحمُّل وزارة الشباب والرياضة جميع نفقات إقامته ببرج العرب، وكذلك إيجار الملعب، مشيرًا إلى انتظار ناديه الدعم المالى المقرر من جانب الوزارة والاتحاد لتغطية نفقات فترة الإعداد الحالية، خاصة معسكر الفريق التدريبى المغلق، الذي سيختتم به الفريق البورسعيدى استعداداته للقاء الزمالك، المؤجَّل من الأسبوع الرابع، والمقرر إقامته ببرج العرب يوم 6 أغسطس المقبل.