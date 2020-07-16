شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض نادي برشلونة الإسباني مباراته أمام أوساسونا في إطار الجولة 37 من الدوري الإسباني وأعينه على مباراة غريمه ريـال مدريد أمام فياريال على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، إذ سيتوج ريـال مدريد رسميًا بلقب الليجا في حال تحقيقه الفوز ويفقد البلوجرانا آخر آماله في اللقب.

ويدخل برشلونة مباراة أوساسونا بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليه، فيربو

الوسط: بويج، راكيتيتش، سيرجي روبيرتو

الهجوم: ميسي، فاتي، برايثوايت

في المقابل، يدخل أوساسونا اللقاء بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: هيريرا

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الدفاع: فيدال، هيرنانديز، نافاس، جارسيا، استيبينان

الوسط: براساناك، مونكايولا، سيريو

الهجوم: أرناييز، لوبيز