شكرا لقرائتكم خبر عن رابى ماتوندو يفجر بركان الغضب داخل شالكة لارتدائه قميص بوروسيا دورتموند فى «الجيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر رابى ماتوندو، لاعب شالكة الألمانى، بركان الغضب داخل فريقه بعدما انتشرت صورة له أثناء تدربه داخل إحدى صالات الجيم بقميص بوروسيا دورتموند، وفقا لما نشرته صحفية «بيلد الألمانية».

ظهر اللاعب الويلزى بالقميص رقم 7، الذى يرتديه الإنجليزى جادون سانشو، نجم دورتموند، وهو ما أثار حفيظة جماهير الأزرق الملكى.

ويعد دورتموند الغريم التقليدى للأزرق الملكى، حيث يكره كل جمهور الفريق الآخر، وهو ما يجعل ماتوندو الآن بمثابة الخائن بالنسبة لمشجعى شالكة.

وسبق لماتوندو إبداء إعجابه بنجم أسود الفيستيفال، الذى يكبره بعام واحد فقط، إلا أنه قال عنه «إنه مثل أعلى بالنسبة لى».

وهاجمت جماهير شالكة لاعب الفريق بحدة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ودعا البعض لرحيل ماتوندو والعودة إلى بلاده لعدم استحقاقه ارتداء قميص شالكة.

من جانبه، علق روشين شنايدر، المدير الرياضى لشالكة، على هذه الواقعة فى تصريحات لشبكة «سكاى سبورتس»، قال فيها: «لقد تحدثت مع رابى بوضوح عن هذا التصرف المتهور». وأضاف: «إنه لا يزال بعمر 19 عامًا، لكنه غير مسموح له بالتصرف على هذا النحو». وأتم: «لقد أبلغناه بضرورة إظهار ردة فعل مناسبة على سوء سلوكه، سواء داخل أو خارج أرض الملعب».

نادى شالكة لكرة القدم هو أحد أندية كرة القدم فى ألمانيا. تأسس فى 4 مايو 1904. اكتسب نادى شالكة اسمه من أحد أحياء مدينة جيلسنكيرشن فى مقاطعة شمال الراين - وستفاليا فى غرب ألمانيا. وليست هذه مصادفة، إذ إن أندية ألمانية كبيرة تنتمى لتلك المقاطعة أيضا مثل بوروسيا دورتموند وبوخوم وبوروسيا مونشنجلادباخ وإف سى كولن وفورتونا دوسلدورف.

Advertisements

شالكة عاش قصة المجد الأسطورية فى عهد الزعيم النازى أدولف هتلر، الذى كان يعشق نادى شالكة، ومن هنا أتى لقب الأزرق الملكى للنادى. شالكة استطاع ما بين عامى 1933 و1943 الوصول لنهائى بطولة ألمانيا 9 مرات، حقق خلالها البطولة فى 6 مناسبات.. ومن بعد الحرب العالمية الثانية، شهد النادى تراجعا بالنتائج، لكن سرعان ما استعاد قوته عندما حقق لقب الدورى الألمانى فى موسم 1958، ومنذ ذلك الحين يبحث عن لقب الدورى الألمانى، وفى كثير من الأحيان يقترب منها، لكن الأمتار الأخيرة من البطولة تخونه، وهذا ما حدث فى موسم 2000 /2001 وموسم 2006/ 2007. شالكة يعد ثانى أغنى نادٍ فى ألمانيا بعد بايرن ميونيخ والعاشر عالميًا، وهو صاحب أكبر قاعدة جماهيرية فى ألمانيا، بالإضافة إلى أن شالكة يتميز بطريقة أداء رجولية تميزه.