شكرا لقرائتكم خبر عن ميسى يترك حذاءه الذهبى فى موسم «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مع اقتراب إسدال الستار على الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى «البيج فايف»، بات مؤكدا خروج ليونيل ميسى من الصدارة، خاصة فى ظل تربع البولندى ليفاندوفسكى، لاعب بايرن ميونيخ، هداف الدورى الألمانى، برصيد 34 هدفا «68 نقطة»، بينما يحل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسى فى المركز الثامن برصيد 22 هدفا «44 نقطة».

ويأتى شيرو إيموبيلى، مهاجم لاتسيو الإيطالى، فى المركز الثانى برصيد 29 هدفا بما يعادل «58 نقطة»، ويحل البرتغالى كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس ثالثا برصيد 28 هدفا بما يعادل «56 نقطة».

وتبقى الأمانى ممكنة لكل من البرتغالى رونالدو وإيموبيلى، للحاق بالبولندى ليفاندوفسكى، خاصة أنه متبقى من عمر «الكالتشيو» 6 مباريات إذا استطاع كل منهما تسجيل هدف بمعدل كل لقاء، فيتخطى مهاجم لاتسيو اللاعب البولندى المتصدر حتى الآن بهدف ليصبح رصيده 35 هدفا، وكريستيانو حال تسجيله هدفا فى كل لقاء يتعادل مع مهاجم البايرن.

الثنائى الذى ينشط فى الدورى الإيطالى لن يخشى على موقعه، خاصة أن صاحبى المركزين الرابع والخامس انتهيا من منافسات الموسم الجارى بالدورى الألمانى، وأصبح المركزان الثانى والثالث فى مأمن بالنسبة لنجمى الدورى الإيطالى، خاصة بعد أن حسما كل من المركزين الرابع والخامس، فيأتى تيمو فيرنر، لاعب لايبزيج الألمانى، رابعا، برصيد 28 هدفا بما يعادل «56 نقطة»، وإيرلينج هالاند، لاعب بروسيا دورتموند، خامسا، برصيد 29 هدفا منها 13 فى بوندزليجا و16 فى الدورى النمساوى بما يعادل «50 نقطة»، ثم يحل الإنجليزى جيمى فاردى، مهاجم ليستر، برصيد 23 هدفا بما يعادل «46 نقطة» فى المركز السادس، ويليه وشون ويسمان، لاعب ولفسبرجر النمساوى، برصيد 30 هدفا «45 نقطة» فى المرتبة السابعة، ثم ليونيل ميسى ثامنا برصيد 22 هدفا «44 نقطة».

خروج الحذاء الذهبى من بين يدى لاعبى أندية الدورى الإسبانى سيكون للمرة الثانية خلال 11 عاما، وتحديدا منذ أن توج به دييجو فورلان مهاجم أتلتيكو مدريد السابق موسم 2008- 2009.

ومنذ أن توج فورلان بالجائزة، لم يخرج هداف البطولات الأوروبية عن لاعبى الليجا الإسبانية سوى مناصفة فى موسم 2013- 2014، عندما توج لويس سواريز بالجائزة مع ليفربول الإنجليزى بالتقاسم مع كريستيانو رونالدو عندما كان لاعبًا فى ريال مدريد.

وفى 11 سنة ماضية، توج ليونيل ميسى بالجائزة 6 مرات بمفرده، ليصبح الأكثر تتويجا بها عبر التاريخ، لكنه تراجع بشكل كبير فى الموسم الجارى عن التواجد بين المتنافسين عليها.

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الجدير بالذكر أن الحذاء الذهبى الأوروبى (European Golden Shoes)‏ وهى جائزة كرة قدم تمنح فى كل سنة لأعلى هداف أوروبى. والأرجنتينى ليونيل ميسى هو أكثر لاعب فاز بهذه الجائزة «ست مرات». فيما يعتبر كريستيانو رونالدو ولويس سواريز اللاعبين الوحيدين اللذين فازا بالجائزة فى دوريين مختلفين: إنجلترا وإسبانيا.