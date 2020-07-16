شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة حسم الليجا.. تشكيل مواجهة ريـال مدريد وفياريال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدخل نادي ريـال مدريد بعد قليل مباراته أمام فياريال في إطار الجولة 37 من الدوري الإسباني ساعيًا لتحقيق فوز يحسم رسميًا فوزه باللقب، فيما أعلن المدير الفني زين الدين زيدان عن تشكيلته للقاء المصيري.
وجاءت تشكيلة ريـال مدريد كالآتي:
حراسة المرمى: كورتوا
الدفاع: كارفخال، راموس، فاران، ميندي
الوسط: كاسيميرو، كروس، مودريتش
الهجوم: هازارد، بنزيمة، رودريجو
في المقابل، جاءت تشكيلة فياريال كالآتي:
حراسة المرمى: أسينخو
الدفاع: بينيا، جاسبار، شاكلا، توريس، كينتانا
الوسط: شوكويزي، مانويل مورلانيس، أنجويسا، موي جوميز
الهجوم: مورينو
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الوضع في مصر
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اصابات
84,843
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تعافي
26,135
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وفيات
4,067
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